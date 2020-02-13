Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Он сообщил, что направил соответствующее обращение к президенту Зеленскому о нарушении законодательства при назначении Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.

"Ложь и манипуляции, к сожалению, характерны для политики В.Зеленского. Это очередной раз подтвердила история с заместителем председателя ГБР Бабиковым. Еще как только его назначили, то все кто интересуется делами Майдана, семьи "Небесной Сотни", указывали на то, что у Бабикова конфликт интересов, поскольку он был адвокатом Януковича. Сам Бабиков публично это отрицал", - говорится в сообщении.

Княжицкий, в частности, ссылается на журналистское расследование программы "Слідство.інфо ", которое доказывает активное привлечение Бабикова к защите Януковича.

"То есть Бабиков откровенно соврал. Уверен, что он осознавал, что его ложь можно легко опровергнуть. Просто он четко понимает основу политики Зеленского - обманывай, манипулируй и тебе ничего за это не будет. Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведена до абсолюта. Назначение Бабикова это откровенная провокация власти, которая нацелена на издевательства над семьями "Небесной Сотни". Это назначение просто продолжение политки дискредитации Майдана и ценностей Революции Достоинства", - отметил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

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