Кабмин согласовал кандидатуру первого замминистра развития громад Живицкого на пост главы Сумской ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства, передает Цензор.НЕТ.
Его кандидатура была согласована во время заседания правительства в среду, 12 февраля.
Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и подписать соответствующий указ президент Владимир Зеленский.
"Кабмин утвердил, в эту среду... продолжается спецпроверка. Дальше, надеюсь, будет указ (Президента. - Ред.)", - сказал Живицкий Укринформу.
Живицкий родился 17 сентября 1982 года в г. Сумы. Ранее занимал должность руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации. С сентября - первый заместитель министра развития громад и территорий Украины.