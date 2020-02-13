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13.02.20 15:42

Кабмин согласовал кандидатуру первого замминистра развития громад Живицкого на пост главы Сумской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской областной государственной администрации.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства, передает Цензор.НЕТ.

Его кандидатура была согласована во время заседания правительства в среду, 12 февраля.

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Теперь его кандидатуру должен рассмотреть и подписать соответствующий указ президент Владимир Зеленский.

"Кабмин утвердил, в эту среду... продолжается спецпроверка. Дальше, надеюсь, будет указ (Президента. - Ред.)", - сказал Живицкий Укринформу.

Живицкий родился 17 сентября 1982 года в г. Сумы. Ранее занимал должность руководителя аппарата Сумской областной государственной администрации. С сентября - первый заместитель министра развития громад и территорий Украины.

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