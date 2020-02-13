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13.02.20 16:39

В 2019 году разоблачили восемь преступных групп, которые занимались торговлей людьми, - Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции в 2019 году разоблачили восемь организованных преступных групп, которые занимались торговлей людьми. Открыто 306 уголовных производств.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.

В целом на протяжении 2019 года полицейские зарегистрировали 306 уголовных производств за совершение преступлений в сфере торговли людьми.

"В 248 уголовных производствах уже установлены граждане, совершившие эти преступления. Кроме того, за год нам удалось задокументировать и пресечь деятельность восьми организованных преступных групп, которые действовали в сфере торговли людьми", - сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Артем Крищенко.

В частности, в 2019 году полицейские разоблачили 135 фактов трудовой эксплуатации и 112 фактов - сексуальной эксплуатации. Кроме того, полицейские зафиксировали 47 фактов вовлечения в преступную деятельность, семь фактов торговли детьми и три - вовлечение в попрошайничество.

От действий преступников пострадали 262 человека: 145 мужчин, 107 женщин и десять детей.

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