Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей фигуранта дела о $5 млн взятки главе ФГИ

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Так, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила жалобу защиты на решение следственного судьи о применении меры пресечения подозреваемому и оставила ее без изменений. Этим постановлением к лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12,5 млн гривен.

Как известно, три человека предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанному предприятию.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению главы ФГИУ и осуществляют его с ноября 2019 года.

31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.

Они были задержаны сразу после передачи первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов США.