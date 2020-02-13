"пРРОсто": Налоговая ответила на самые распространенные вопросы плательщиков о введении РРО. ИНФОГРАФИКА

В частности, бизнес получит возможность разрабатывать собственные программные решения в соответствии с бизнес-процессами каждого из секторов экономики.



Об этом говорится в очередном выпуске информационного письма "Все о программных РРО", информирует ГНС Украины, сообщает УНИАН.



"Еще раз хочу подчеркнуть - внедрение новейших регистраторов расчетных операций не осложняет жизнь ФЛП, а наоборот - упрощает. Ведь с помощью программных РРО мелкие предприниматели смогут избежать лишних расходов, в частности, на обслуживание классических кассовых аппаратов. Более того, налоговая будет предоставлять бесплатно собственное решение, которое сейчас находится в активной фазе тестирования", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.



В налоговой напомнили, что новые правила применения РРО не затрагивают: упрощенцев I группы, годовой доход которых не превышает 1 млн грн, а также физических лиц, которые продают на рынке подержанные вещи, продукты собственного подсобного хозяйства и тому подобное. Также, согласно информационному письму, в дальнейшем РРО не придется использовать и самозанятым лицам.





Уже с 19 апреля, утверждают в ГНС, бизнес получает возможность полноценно использовать программные РРО вместо классических, в частности бесплатное приложение "пРРОсто" от налоговой. Вместе с тем, переход на программные РРО будет происходить постепенно, в несколько этапов, чтобы максимально удовлетворить потребности плательщиков на адаптацию к новым правилам ведения бизнеса.



Кроме того, в ГНС сообщили, что механизм "кэшбек" заработает не ранее 1 октября этого года. Он вводится прежде всего для борьбы с "нефискальными" чеками, когда отдельные недобросовестные налогоплательщики предоставляют потребителям чеки, которые не являются фискальными, однако выглядят, как настоящие.



В налоговой уверяют, что покупатель не сможет использовать систему "кэшбек" в нечестной конкурентной борьбе, и для этого законодательством предусмотрен ряд предохранителей. В частности, в информационном письме разъясняется, что применить штраф только по факту поступления жалобы будет невозможно. Ведь налоговые органы должны доказать, что продавец действительно допустил нарушения, прежде всего, установить отсутствие или недостоверность такого расчетного документа.



Кроме того, в налоговой службе подчеркнули, что использование программного РРО по сравнению с классическими кассовыми аппаратами сделает процесс фискализации проще, дешевле и быстрее. Более того, программное решение будет бесплатным, без ежемесячной абонплаты. Также ГНС будет осуществлять полную информационную поддержку бизнеса при использовании нового программного РРО.



Подробнее с информационным письмом, посвященным теме программного РРО, можно ознакомиться по ссылке здесь.



Напомним, ранее в ГНС сообщили, что в Украине продолжает расти количество физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.



По словам главы налоговой Сергея Верланова, это свидетельствует об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса, что влияет на существенное увеличение поступлений в госбюджет от единого налога.