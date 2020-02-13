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13.02.20 16:50

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на взятке 10 тыс. грн во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 13 февраля, во Львове, правоохранители задержали при получении взятки начальника отдела областного управления Госпродпотребсдужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на взятке 10 тыс. грн во Львове, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что от предпринимателей-нарушителей требовали взятки за не наложение штрафных санкций за выявленные в ходе проверки нарушения. Средства, которые должны поступать в бюджет, попадали в карманы должностных лиц.

Так, за не привлечение предпринимателя к административной ответственности по результатам проверки заведения общественного питания во Львове последний должен был уплатить 10 тыс. гривен "вознаграждения".

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Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на взятке 10 тыс. грн во Львове, - Нацполиция 02

Сейчас чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В служебных кабинетах, в том числе руководства службы, проводятся обыски.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на взятке 10 тыс. грн во Львове, - Нацполиция 03

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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