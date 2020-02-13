Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на взятке 10 тыс. грн во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что от предпринимателей-нарушителей требовали взятки за не наложение штрафных санкций за выявленные в ходе проверки нарушения. Средства, которые должны поступать в бюджет, попадали в карманы должностных лиц.

Так, за не привлечение предпринимателя к административной ответственности по результатам проверки заведения общественного питания во Львове последний должен был уплатить 10 тыс. гривен "вознаграждения".

Смотрите: Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Хмельнитчине при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сейчас чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В служебных кабинетах, в том числе руководства службы, проводятся обыски.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Днепропетровщине на взятке 300 долл. за выдачу разрешительных документов. ФОТО