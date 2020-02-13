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13.02.20 16:55

Шмыгаль: Кабмин уволил двух замов министра развития громад - Живицкого и Чаплинского

Кабинет министров уволил двух заместителей министра развития громад и территорий Украины, один из них согласован на должность главы Сумской областной государственной администрации.

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"Вчера на Кабинете министров принято решение об увольнении двух заместителей. Первый заместитель Дмитрий Живицкий согласован как кандидат на должность Сумской областной государственной администрации. Юлиан Чаплинский уволен в связи со сменой министра", - сказал в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, новая команда заместителей сейчас согласовывается с премьер-министром.

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"Это профессиональные люди с соответствующим опытом, которые точно не завязаны на каких-то коррупционных схемах", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр добавил, что у него есть видение формирования команды, с которой удастся достичь хороших результатов.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что не намерен менять государственного секретаря министерства, им останется Олег Войтович.

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"Я знаю его как очень профессионального и критически порядного человека, поэтому думаю, что нам с ним в команде будет работаться довольно продуктивно и комфортно", - сказал он.

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