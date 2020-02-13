Киевлянин, забивший свою жену до смерти лопатой, получил 8 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в августе прошлого года в одной из квартир на Минском проспекте в Оболонском районе столицы.

Обвиняемый, в ходе внезапно возникшей ссоры со своей женой, лопатой нанес потерпевшей не менее 11 ударов в область головы, туловища, живота, верхних и нижних конечностей. После содеянного мужчина оставил женщину в беспомощном состоянии, а на утро обнаружил мертвой.

Оболонским районным судом города Киева злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорен к 8 годам лишения свободы.

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