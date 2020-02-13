На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста "Херсон-аэропорт", - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Чиновник требовал и получил 300 долларов от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля с грузом одежды, приобретенного в Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

Непосредственно после получения взятки правонарушитель был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.