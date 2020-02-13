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13.02.20 17:05

На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста "Херсон-аэропорт", - прокуратура. ФОТО

В зоне таможенного контроля международного аэропорта "Херсон" при получении взятки задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Херсон-аэропорт".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста Херсон-аэропорт, - прокуратура 01

Чиновник требовал и получил 300 долларов от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение таможенного контроля с грузом одежды, приобретенного в Турции.

На взятке 300 долл. задержан главный инспектор таможенного поста Херсон-аэропорт, - прокуратура 02

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Непосредственно после получения взятки правонарушитель был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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