В ближайшее время будет принята программа установки камер во дворах Днепра, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в настоящее время имеется большое количество просьб об установлении камер, однако ситуацию осложняет недофинансирование муниципального бюджета и фактическое свертывание прав местного самоуправления.



"Все больше людей понимают эффективность Ситуационного центра, этим можно пользоваться. Ведь это - не собственность Филатова или мэрии, это принадлежит территориальной общине. В ближайшее время будет принята программа установки камер во дворах на условиях софинансирования и в координации с правоохранителями. Мы хотим максимально привлекать ответственных жителей к этим процессам, к диалогу. Это позволит достичь ситуации win-win ", - сказал Борис Филатов.



13 февраля по итогам посещения модульного обучения для представителей ведомств, взаимодействующих с Ситуационным центром Днепра, мэр Днепра также добавил, что расположение камер во дворах должно способствовать снижению криминогенной ситуации. Ожидается, что видеонаблюдением охватят дворы, перекрестки, места общественного пользования. Сейчас известно, что для каждой территории определят индивидуальное расположение камер. Борис Филатов подчеркнул, что камеры должны быть подключены к Ситуационному центру, иначе эффективность такого видеонаблюдения значительно снижается. Сейчас по Днепру установлено 1,3 тыс. камер различного типа - статические, роботизированные, способные определять номера автомобилей. Около 500 из них докупили в прошлом году. Видеонаблюдением уже покрыты все основные транспортные узлы в городе. Созданная сеть также помогает выявлять похищения автомобилей, бороться с вандализмом и другими преступлениями.



"С появлением камер на улицах Днепра количество автокраж уменьшилось вдвое. Это уже большая заслуга этих камер. Также мы по горячим следам можем понимать ориентирование. Буквально сегодня ночью был раскрыт грабеж - благодаря тому, что быстро дали информацию ", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис.

Также, по словам правоохранителей, установка камер во дворах, в частности у подъездов, никоим образом не должна нарушать приватность людей. Кроме этого, в настоящее время Днепр первым среди украинских городов установил последнюю версию программного обеспечения для Ситуационного центра - "HikCentral Master Lite Client". Здесь более расширенный функционал, улучшенная визуализация изображений, которая позволяет операторам более эффективно работать с видео. Горожане также могут бесплатно воспользоваться записями с установленных камер видеонаблюдения. Для этого достаточно обратиться с заявлением через сервис "Кабинет жителя. Днепра" на портале ДМР или на электронную почту: inforadamonitoring@gmail.com. Также можно непосредственно обратиться к Ситуационного центра по адресу: ул. Дмитрия Яворницкого, 75, к. 724, тел .: (067) -370-16-36; 370-12-64.