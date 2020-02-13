Ожидаем от Украины выполнения согласованных ранее предварительных мер, - представитель МВФ Райс

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", – сказал Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг, в то же время затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

Представитель МВФ отметил, что пятью основными фокусами новой программы является усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

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Он напомнил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой глава Фонда отметила прогресс страны в реализации программы реформ.

Напоминаем, текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ завершается 17 февраля этого года. Ее объем - около $3,9 млрд. Первый транш около $1,4 млрд был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства Украины после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны МВФ отсутствовало.

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