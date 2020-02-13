Между следователями ГБР по делам Майдана и прокурорами налажена коммуникация, проблем в работе нет, - Донской

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Алексей Донской.

"Проблем по коммуникации, взаимодействию со следователями, с руководителем следственного подразделения, не возникает. Идет работа, и мы рассчитываем на такое же сотрудничество в дальнейшем", - сказал Донской.

В свою очередь следователь ГБР Александр Чорноблавский сообщил, что следователи отдельного подразделения бюро по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, работают в здании Офиса генпрокурора на ул. Борисоглебской, там, где и процессуальные руководители.

"Идет слаженная работа. Мы уже приняли к производству 47 уголовных производств. Сформированы группы следователей. Следователи обеспечены всем необходимым, даже выданы новые сейфы для хранения материалов уголовных производств", - сказал он.

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Другой следователь ГБР, Артем Яблонский, отметил, что бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича, а ныне первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков никоим образом не вмешивается в работу следователей, расследующих майдановские дела.

"Никаких фактов влияния, незаконных действий со стороны руководства ГБР или кого-то другого нет. Если же такой факт возникнет, то Алексей Донской первым об этом узнает от нас и уведомит об этом общественность", - заверил Яблонский.

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

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11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.