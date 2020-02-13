Противник обстреливает силы ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела:

- рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от населенного пункта Березовое - из стрелкового оружия;

- в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил из миномета калибра 82 мм 6 мин. Это произошло рядом с Новотошковским.

"Сегодня, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — подчеркнули в штабе.





