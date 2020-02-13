Хотим прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября, - Ермак встретился с послами G7

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Руководитель ОП проинформировал о ситуации в Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

"Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - заявил Ермак.

Руководитель Офиса Президента напомнил, что Нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минске. Однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.

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"Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет уменьшен", - отметил Ермак, напомнив, что Зеленский провел замену в группе, которая занимается этим вопросом.

Руководитель Офиса Президента также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения сил. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

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