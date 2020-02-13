Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден по амнистии, а обвиняемый в убийстве самой Ноздровской изменил свои показания, - юрист Маляр

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила юрист и правозащитница Анна Маляр.

"Сейчас никто намеренно не разгоняет новости по делу об убийстве Ирины Ноздровськои, потому что другие политические реалии. Это тогда хотели использовать смерть Ирины и поднять по всей Украине бунты. А сейчас в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет... Или, скорее, наоборот... Общественного интереса нет, поэтому в деле может произойти что угодно...



А самое интересное начинается именно сейчас... Россошанский-сын, осужденный за смертельный наезд на младшую сестру Ирины Ноздровской, уже освобожден по амнистии. А Россошанский-отец, которого обвинили в убийстве Ирины, изменил свои показания в суде и теперь говорит, что это не он убивал, его заставили признаться.



Конечно, одно его признание или наоборот отрицание собственной причастности не может быть положено в обвинения, и меняют показания в суде очень часто и по другим делам. Но Ирину Ноздровскую убивали очень жестоко и за это должны нести ответственность все причастные. Я была тогда не раз на месте преступления, и глубоко знаю ситуацию, могла задавать вопросы жене подозреваемого Россошанского. И у меня есть свое мнение и выводы... Я считаю, что причастных более одного... но у нас так часто случается, что может вообще не найтись виноватых ....



Поэтому на всякий случай сообщаю, что следующее судебное заседание по этому делу состоится 25 февраля 2020 в 13.30 в помещении Шевченковского районного суда г. Киев!", - написала она.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

Прокуратура Киевской области добилась реального срока заключения для Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил сестру Ирины Ноздровской