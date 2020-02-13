Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко

Об этом он заявил в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко отметил - если выяснится, что финансирование прекращено вследствие целенаправленной политики нынешней власти - это будет означать работу в страну-агрессора.

"Я буду обращаться в правоохранительные органы, если это целенаправленная государственная политика по уничтожению крымскотатарского канала АТR. Я твердо убежден, что тогда это будет означать не просто некомпетентность тех должностных лиц, которые должны были решить этот вопрос, а это уже будут элементы русификации Украины, работы на страну-агрессора, которая будет занимать совершенно иную, уголовную квалификацию и классификацию. Конечно, мы также не будем оставаться в стороне, если эти подозрения подтвердятся ", - подчеркнул Порошенко.

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"В ближайшее время я подпишу обращение в Кабинет министров Украины, премьер-министру, министру финансов, культуры и дам свои предложения. Поскольку как я понимаю, в Законе Украины "О государственном бюджете" соответствующая программа существует. И сейчас я не могу даже представить, чтобы кто-то пытался забрать эти деньги у крымскотатарского народа - у ATR", - отметил пятый Президент Украины.

"Если эти шаги не помогут - мы точно будем обращаться к международной общественности, поскольку это выходит за пределы исключительно украинского вопроса. Все свои международные связи мы также привлечем к тому, чтобы защитить ATR и его право на вещание, право доносить правду зрителям - как крымским татарам, так и украинской национальности", - добавил Порошенко.

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"Все украинцы должны объединиться для того, чтобы защитить ATR", - подчеркнул Порошенко.