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13.02.20 19:35

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против ГАХК "Артем",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что это "победа примерно на 55 млн грн".

Как он отметил: "Завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов"

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