В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Цель обследования - углубленный анализ и оценка текущего состояния организации детского питания, а также изучение уровня удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами", — сказано в сообщении.
Институт образовательной аналитики с учетом соотношения сельских и городских образовательных учреждений отобрал 500 школ в разных областях страны.
В эти школы отправились комиссии, которые проверят техническое и санитарное состояние пищеблоков, рецепты и меню школьных столовых, доступ к воде.
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"Параллельно представители комиссий смогут пообщаться с учениками и родителями по уровню их удовлетворенности школьным питанием, а также из первых уст получить замечания и пожелания", — отметили в пресс-службе.
Отчеты члены комиссий обещают предоставить до 28 февраля.
Организация здорового, рационального и безопасного питания в школах станет одним из компонентов Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды, разработку которой сейчас заканчивают Минздрав и Минобразования.
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