Не пугайтесь военных и носите с собой паспорт: антитеррористические учения пройдут на Киевщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления СБУ в Киевской области.

"В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти", — сказано в сообщении.

СБУ призывает жителей Киевской области сохранять спокойствие в связи со средоточением спецназовцев и военных. А также отнестись с пониманием к возможным неудобствам и ограничениям.

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"Обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — добавили в СБУ.