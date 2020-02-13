Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Центральная диспетчерская служба Полтавской области - один из успешных примеров пилота в рамках медреформы. Это пример того, как будут работать диспетчеры по всей стране", - сказал Гончарук.

Диспетчеры принимают звонки на "103" от людей по всей области. Все они имеют медицинское образование - фельдшера. Есть и врачи, работающие в 5 смен. Если человек нуждается в дополнительной консультации, ее переключают на врача-консультанта, или на старшего врача. Ежедневно поступает более 1,7 тыс. звонков, из них более 40% - консультативные.

Всего в Полтаве сейчас работают 145 карет скорой помощи, из них около 100 ежедневно работают в городе по вызовам. Все кареты оснащены GPS-сигналами, а также электрокардиографами. Это телемедицинские устройства, которые помогают определить нарушения кровообращения в сосудах на расстоянии. Так можно оперативно выявить инсульт или инфаркт.

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"Просто в цифрах: если раньше мы теряли каждого четвертого человека с подозрением на инсульт - 25,5% из-за неправильного диагностирования, теперь эта цифра уменьшилась до 13,4%. Цель правительства на 2020 год - спасти как можно больше жизней наших людей. И Полтава своим примером уже доказывает, что сократить смертность в несколько раз - реально", - сказал премьер.

Он добавил, что в Украине часто люди умирают из-за неправильной госпитализации и несвоевременного диагностирования. Среди причин внезапной смерти преобладают инсульт (200 тыс. случаев в год, смертность 20%) и инфаркт миокарда (50 тыс. случаев, смертность 30%).

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Гончарук отметил, что такая ситуация недопустима и правительство системно будет бороться с этим.