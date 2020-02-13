Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде

О госпитализации китайца сообщил директор медучреждения Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Закарпаття.

По его словам, иностранец сам обратился к медикам. Те не нашли у него признаков какого-либо заболевания. Но, согласно инструкции Министерства здравоохранения, обязаны были госпитализировать мужчину на 14 дней.

"Он находится в боксе под присмотром медработников. Меряем температуру и наблюдаем его состояние. Если все будет хорошо, то после инкубационного периода он будет выписан из областной клинической инфекционной больницы", — рассказал Поляк.

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Мужчина прилетел в Украину из Китая с пересадкой в Дубае, а в Ужгород добрался на поезде из Киева.