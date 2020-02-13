Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Сегодня".

Инцидент произошел в селе Раков Лес Камень-Каширского района на Волыни. Счет за транспортировку газа получили родственники мужчины.

Платежка адресована на имя покойного. Ему предлагается оплатить 150 гривен за транспортировку газа в дом, сгоревший 9 лет назад.

В ПАО "Волыньгаз" объяснили путаницу тем, что наследники покойного не подали заявление о его исключении из списка абонентов.

"Не обращался наследник и правопреемник официально. То есть, письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", – пояснила представительница ПАО Оксана Швец.

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Газовики и родственники покойника уже договорились о встрече, на которой окончательно зафиксируют смерть абонента и решат, что делать с полученной на его имя платежкой.