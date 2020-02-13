СБУ и Нацсовет по телерадиовещанию прекратили показ российских телеканалов в двух кафе на Черниговщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по телерадиовещанию.

Сотрудники СБУ и представитель Нацсовета по телерадиовещанию в Черниговской области выехали в кафе в среду, 12 февраля.

"Была зафиксирована трансляция через спутник ограниченных для ретрансляции в Украине российских телеканалов "ТНТ", "Россия 24", "Russia Today TV (RTTV)", "РТР-ПЛАНЕТА", "НТВ-МИР", "STV". Сотрудники СБУ совместно с представителем медиарегулятора провели разъяснительную беседу, после чего показ телеканалов был прекращен", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники Нацсовета и правоохранительных органов постоянно проверяют общественные заведения на показ ограниченных для ретрансляции в Украине телеканалов.

"При любом обращении факт проверяется, и ненадлежащая трансляция прекращается", — сказано в сообщении.