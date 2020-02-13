Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Щит", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев интернет-магазинов г. Киева и других регионов организовали незаконный ввоз в Украину бытовой техники, телевизоров, мобильных телефонов и т.п., известных торговых марок.

Указанная продукция ввозилась на таможенную территорию Украины физическими лицами измельченными партиями без уплаты налоговых и таможенных платежей (НДС и пошлины), накапливалась на территории Украины и впоследствии передавалась заказчикам, которые рассчитывались с фигурантами наличными, часть из которых последние оставляли себе в качестве вознаграждения, а часть - обменивали на валюту и использовали для дальнейшей закупки техники.

Установлено, что в течение 2019 - 2020 годов фигурантами было ввезено на таможенную территорию Украины без уплаты налоговых и таможенных платежей техники известных торговых марок на сумму более 120 млн грн.

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В дальнейшем незаконно импортируемые товары их заказчики реализовывали через специализированные сайты в сети интернет по ценам ниже стоимости официально импортируемых товаров.

На основании решений суда проведены обыски в нежилых помещениях, которыми пользовались участники схемы в Киеве, Львове и Львовской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 4 тыс. 419 единиц неучтенной техники известных торговых марок стоимостью 15 млн грн, неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 1,1 млн грн, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности.

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Продолжается следствие.