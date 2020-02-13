Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы с нашей командой, я лично, действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", - сказал Зеленский.

Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь еще много реформ впереди, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным ", - отметил Зеленский.

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Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США. Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Глава государства также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем - мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве Президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.