В Китае зараженная коронавирусом уборщица успела поработать на 15 поездах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Global Times в Twitter.

Железнодорожные власти призвали пассажиров и водителей поездов, а также других людей, которые, возможно, имели контакт с уборщицей, сообщать об этом своим районным или сельским комитетам и проходить 14-дневную изоляцию дома для медицинского наблюдения.

Напомним, исследователи из университета Тяньцзиня на севере Китая представили недавно разработанную портативную систему выявления подозрительных случаев коронавируса.

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В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах, количество инфицированных превысило 60 тыс. человек, - CNN

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 тыс. 367 человек. Заражение подтверждено у 59 тыс. 804 человек.