Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ на своих пунктах "Гуково" и "Донецк" пользоваться биноклями и беспилотниками

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ценим тот факт, что глава миссии наблюдателей не уклоняется от предоставления исчерпывающего перечня препятствий в деятельности миссии со стороны российских властей. Наиболее серьезные из них включают ограничения свободы передвижения в пределах пограничного пункта пропуска, запрет использования каких-либо инструментов наблюдения, включая бинокли, оборудование для технического наблюдения и БПЛА, а также так называемые рекомендации принимающей страны для наблюдателей не инициировать беседы с прохожими", - отметил Цимбалюк в своем заявлении в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дьёрдя Варги.

Он подчеркнул, что Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые РФ как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на переговорах в Минске требует всестороннего доступа ОБСЕ на оккупированных территориях, - Олифер

Глава украинской миссии при ОБСЕ отметил, что вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечения независимого международного мониторинга на этом участке продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.

Напоминаем, миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" является отдельной от СММ ОБСЕ в Украине наблюдательной миссией. Она работает с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, докладывая в своих отчетах о ситуации на этих двух российских пунктах пропуска и передвижении через границу. При этом российская делегация в ОБСЕ продолжает блокировать расширение мандата этой миссии ОБСЕ на все пропускные пункты вдоль временно оккупированного участка украинско-российской границы, как и улучшение ее обеспечения техническими средствами.

Также читайте: За прошедшую неделю наемники РФ 21 раз препятствовали передвижению патрулей ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК