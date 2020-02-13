Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Геннадия Кернеса Александр Гунченко.

"Действительно сегодня Киевский районный суд города Полтавы получил дело, которое Полтавский апелляционный суд вернул для рассмотрения и другом составе суда. Время заседания неизвестно, а на сайте суда размещена информация, согласно системе автоматического распределения, избран судья Владимир Шиян", - отметил адвокат.

Как сообщалось ранее, Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 удовлетворил апелляционные жалобы Офиса Генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 году на территории Харькова.

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10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Кернеса. 16 августа Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение о закрытии дела в отношении Кернеса.