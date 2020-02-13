В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В багажном отсеке автомобиля Škodа, которым управлял задержанный, было обнаружено 2,2 килограмма запрещенного товара. Проведенный экспресс-тест подтвердил, что данное вещество является метамфетамином.

Наркотики и автомобиль изъяты, мужчина в рамках начатого уголовного производства задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Ему инкриминируют ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.