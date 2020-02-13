Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.02.20 23:38

В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция. ФОТО

13 февраля в Ужгороде сотрудники полиции задержали иностранца, который перевозил психотропные вещества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция 01

В багажном отсеке автомобиля Škodа, которым управлял задержанный, было обнаружено 2,2 килограмма запрещенного товара. Проведенный экспресс-тест подтвердил, что данное вещество является метамфетамином.

В Ужгороде задержан иностранец с 2,2 кг метамфетамина, - Нацполиция 02

Наркотики и автомобиль изъяты, мужчина в рамках начатого уголовного производства задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители обезвредили на Тернопольщине "обслуживающую" Западную Украину группу наркоторговцев. ФОТОрепортаж

Ему инкриминируют ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100