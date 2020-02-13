Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в ответе Офиса президента на депутатский запрос Владимира Арьева. Депутат опубликовал документ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поездка Президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с личной целью и за собственные средства", — сказано в ответе.

Документ датирован 7 февраля и подписан теперь уже бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом.

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В ответе также сказано, что в поездке не было предусмотрено организационно-протокольное обеспечение и в ней не участвовала делегация. А информация о стоимости перелетов в Оман и обратно и проживания Зеленского с супругой в отеле будет обнародована в декларации президента.

"Относительно результатов визита и подписания документов в очередной раз обращаем ваше внимание, что визит Президента Украины в Оман не имел официального статуса", — сказано в документе.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В ОП тогда сообщили, что президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.





