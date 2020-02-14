Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен

Об этом она сказала в интервью Громадському, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды (охранники - ред.). Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать. Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций - и это правильно", - сказала посол.
По мнению Фельдгузен, большинство потенциальных инвесторов в Украину заняли выжидательную позицию.
"Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе - это общие макроэкономические индикаторы", - пояснила она.