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14.02.20 00:29

Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Если вложить эти стаканчики один в другой, их длина достигнет 16,6 км. Парламент собирается отказаться от пластика, но это — дело не одного дня.

вр,стакан,пластик

Об этом стало известно из ответа на запрос "ЧЕСНО" в Аппарат ВРУ, информирует Цензор.НЕТ.

Аппарат Верховной Рады Украины в 2019 году приобрел 171 000 одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 500 пластиковых и 3500 бумажных.

Высота маленького одноразового пластикового стаканчика - около 97 мм, а бумажного - примерно 95 мм.

Если поставить их все друг на друга, высота получившейся "башни" достигнет 16,6 км. Для сравнение, это расстояние от станции метро "Бориспольская" до аэропорта "Борисполь".

Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО 01

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В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, чтобы нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могли пить воду из одноразовых стаканчиков.

Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО 02

В дискуссии в соцсетях по изменению такой политики на вопрос "ЧЕСНО" нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя экологического комитета ВРУ Александр Мариковський сказал, что это перемены могут занять длительное время:

"... боремся)) но это целая очень длинная дорога 🙂 аппарат, тендеры ... мы начали и продвигаем "зеленый офис" Верховной Рады. Начали с двух зданий на Шелковичной 2 и 4. Работаем !! Хотя и очень медленно сейчас", - отметил он.

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Другой нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук сообщил, что готов инициировать обращение в Аппарат ВРУ для изменения этой ситуации.


Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО 03

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