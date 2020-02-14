ГБР приняло от Офиса генпрокурора 24 "дела Майдана"

Об этом следователи отдела по расследованию "дел Майдана" сообщили во время совместной дискуссии "Обсуждение ситуации по делам Майдана и празднования годовщины", которая состоялась 13 февраля в украинском кризисном медиа-центре. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Специальное следственное подразделение ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, уже приняло 42 уголовных производства от Офиса Генерального прокурора. Общий объем материалов дел - более 6500 томов", — сказано в сообщении.

Следователи ГБР рассказали о результатах работы отдела.

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Так, за последний за последний месяц направлено в суд производство по убийству журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. А следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве сообщили о подозрении в незаконном задержании 4 участников протестов 18 февраля 2014.