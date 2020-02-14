Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов

Об этом пишет в блоге редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня это, безусловно, главный вопрос информационной повестки, и эта история может глобально обрушить доверие к руководству Украины", — считает журналист.

Бутусов напоминает, что Офис президента пригрозил подать на журналистов программы "Схемы" в суд за распространение дезинформации. И подчеркивает, что если ОП сумеет выиграть дело, то заставит таким образом Конгресс США заплатить большие деньги за распространение дезинформации о президенте Украины.

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"Согласно расследованию, дело выглядит так: СМИ, финансируемое из США, намекнуло на неискренность президента Украины и его администрации и предъявило Зеленскому подозрение в ведении тайной дипломатии", — пишет журналист.

При этом американские дипломаты и Госдеп США будут вынуждены озвучить свою позицию только в ответ на официальное заявление Киева относительно расследования "Схем".

"Это вопрос доверия к украинской власти и президенту.

Такие информационные волны могут вызвать системный кризис", — подытожил Бутусов.

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В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", — предположил он.

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