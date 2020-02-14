Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник вел огонь по позициям ВСУ из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по позициям ВСУ, а именно:

- вблизи с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

- недалеко от населенного пункта Березовое - из стрелкового оружия;

- в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Новолуганского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

- рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

"Вчера, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

"За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.