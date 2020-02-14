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14.02.20 07:49

Большое фото и много "скрытой" информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал варианты интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, что мы работаем над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки и т.д.", - написал он.

Федоров отметил, что как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.

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"Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям, Олегом Гороховским, мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, а что спрятать в развернутое отображение, которое будет появляться при нажатии (там будет скрыта вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и т.д.).

Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения при нажиме)", - сообщил министр.

Также Федоров предложил украинцам ознакомиться с вариантами, отметив, что его команда выступает за простоту.

Большое фото и много скрытой информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт 01
Фото: Федоров /Facebook

Напомним, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

Большое фото и много скрытой информации: глава Минцифры Федоров показал, как может выглядеть электронный паспорт 02

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