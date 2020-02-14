Почти 1400 человек скончались от коронавируса COVID-19 в Китае, число инфицированных достигло 63,8 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает АР со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

По состоянию на пятницу, 14 февраля, в Китае погиб еще 121 человек и были обнаружены 5090 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Таким образом в настоящее время в Китае зарегистрировано 63 851 случай заражения коронавирусом, 1380 человек - умерли.

Количество зарегистрированных случаев подскочило после того, как в наиболее пострадавшей от вспышки вируса провинции изменили метод подсчета. Отныне в провинции Хубэй засчитывают случаи, основанные на диагнозе врача до подтверждения лабораторными исследованиями. Из 5090 новых случаев 3095 подпадают под эту категорию.

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При этом китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось о 1367 погибших и 52526 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Как сообщалось, кроме КНР, случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксировали в 27 странах. Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно.