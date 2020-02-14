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14.02.20 08:40

Российские кураторы в ОРДЛО начали отбирать наемников "Л/ДНР" для участия в параде 9 мая в Москве, - ИС

Российские кураторы проводят отбор в среде участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Отобранных боевиков отправят в столицу РФ для участия в параде ко Дню Победы.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

В частях и подразделениях оккупационной группировки стартовал отбор личного состава, который будет принимать участие в параде по случаю "75-й годовщины Великой Победы".

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Непосредственное участие в данных мероприятиях, начиная с этапа изучения "личных дел" потенциальных кандидатов, принимают органы военной контрразведки "МГБ ДНР и ЛНР".

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