Минздрав разработает стратегию "Здоровье нации", рассчитанную до 2030 года, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на владу".

"Министерство здравоохранения собирает рабочую группу, всех наших экспертов, ученых академических - готовить национальную стратегию-2030 "Здоровье нации", - рассказала Скалецкая.

Кроме того, она заявила, что средства, выделенные на закупки лекарств, эффективно использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

"Решение о передаче (части закупок лекарств и лекарственных средств. - Ред.) было политически поддержано. ГП "Медицинские закупки" получит статус центральной закупочной организации и специальные возможности выходить на закупки с производителями за границу, иметь долговременные контракты", - объяснила глава Минздрава.

По ее словам, сейчас в Украине 27 млрд грн дебиторской задолженности, часть из этих средств - деньги на закупку лекарств.

По мнению Скалецкой, эти средства могли бы эффективнее использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

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