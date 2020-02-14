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14.02.20 08:59

Минздрав разработает стратегию "Здоровье нации", рассчитанную до 2030 года, - Скалецкая

Минздрав собирает рабочую группу для разработки национальной стратегии охраны здоровья, которая будет рассчитана до 2030 года.

скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на владу".

"Министерство здравоохранения собирает рабочую группу, всех наших экспертов, ученых академических - готовить национальную стратегию-2030 "Здоровье нации", - рассказала Скалецкая.

Кроме того, она заявила, что средства, выделенные на закупки лекарств, эффективно использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

"Решение о передаче (части закупок лекарств и лекарственных средств. - Ред.) было политически поддержано. ГП "Медицинские закупки" получит статус центральной закупочной организации и специальные возможности выходить на закупки с производителями за границу, иметь долговременные контракты", - объяснила глава Минздрава.

По ее словам, сейчас в Украине 27 млрд грн дебиторской задолженности, часть из этих средств - деньги на закупку лекарств.

По мнению Скалецкой, эти средства могли бы эффективнее использоваться на счетах ГП "Медицинские закупки".

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