"Некоторые отметили, что поддерживают, с некоторыми еще будем работать, - Загороднюк о переговорах по присоединению к Программе расширенных возможностей НАТО

Об этом в Брюсселе на встрече с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Статус партнера с расширенными возможностями – это был центральный вопрос во всех наших переговорах. Мы подали заявку на программу EOP (Enhanced Opportunity Partners). Эту заявку мы подавали еще в 2016 году, и месяц назад еще раз ее подтвердили. Это была первая встреча после такого подтверждения, поэтому мы говорили о пути к этому статусу, о возможных препятствиях и о том, каковы ожидания от стран-партнеров", - рассказал Загороднюк.

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По его словам, на многосторонних встречах значительное количество стран НАТО заявили, что поддерживают такое участие Украины.

"Некоторые отметили, что поддерживают с учетом внедрения реформ, с некоторыми еще будем работать", - добавил министр обороны.

Он напомнил, что в EOP есть ряд преимуществ, выгодных для Украины, ведь эта программа может значительно повысить интенсивность реформ и упростить путь к поставленным целям в достижении взаимосовместимости с военными подразделениями стран-членов НАТО.