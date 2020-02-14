"Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Харьковского офиса Европейской Бизнес Ассоциации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна", - отметил Кулеба.

По его словам, это произошло без какой-либо поддержки со стороны государства, то есть бизнес сам договорился.

"Поэтому мое мнение, что Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - подчеркнул вице-премьер.

Кулеба объяснил, что имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты "мы получаем конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем".

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