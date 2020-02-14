Местонахождение двух задержанных крымских татар до сих пор не известно, - Денисова обратилась к Москальковой

Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Местонахождение незаконно удерживаемых крымских татар Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева, которые ранее находились во "ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области" до сих пор не известно", - отметила она.

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Денисова сообщила, что заключенных украинцев 10 февраля 2020 года вывезли из пенитенциарного учреждения на территории Ростовской области.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины, ведь адвокату и родным не сообщили, куда именно этапируют наших сограждан", - отметила омбудсмен.

Как сообщалось, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа) Теймур Абдуллаев получил 16 лет и 6 месяцев лишения свободы, плюс 1 год 4 месяца административного надзора, его брат Узеир Абдуллаев - 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор обоим политзаключенным был оставлен в силе после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде РФ, который лишь на полгода уменьшил сроки каждому из них.





