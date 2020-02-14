Таможенников-взяточников, которые за смену незаконно получали до $4 тыс., разоблачили в аэропорту Херсона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, таможенники наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, занимающихся импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За различные суммы взяток чиновники "не замечали" возможные нарушения коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету.

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По оперативной информации, "тариф" зависел от стоимости багажа и составлял от 300 до 500 долларов с человека. По предварительным данным, за смену сумма полученной фигурантами неправомерной выгоды составляла до 4 тысяч долларов.

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Правоохранители задержали одного из чиновников, вероятно причастного к схеме, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.



Фото: сайт СБУ