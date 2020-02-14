"Решили, что я какой-то космонавт", - Дубилет объяснил детали идеи проведения переписи на оккупированных территориях Украины с помощью спутника

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте я расскажу, как было на самом деле. Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом", - говорится в сообщении.

По его словам, в правительстве решили, что надо изучить, насколько это возможно.

"После этого по интернету разошлась новость с заголовком "Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник". Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт. Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись с неправильными заголовками", - добавил он.

Напомним, ранее Дубилет сообщил, что в правительстве обсуждают возможность проведения переписи населения на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма с помощью спутника.

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