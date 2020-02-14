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14.02.20 10:02

В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ. ФОТО

В Одессу 13 февраля прибыл контейнеровоз, экипаж которого болел ОРВИ. В начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ 01

Сообщается, медики, которые проверили состояние моряков, заявили, что у них была обычная ОРВИ и заболевшие уже выздоровели. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в каждом порту команду все равно проверяли.

В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ 02

По данным издания, в экипаже Ural есть один украинец.

В Одессу прибыл контейнеровоз из Китая, экипаж которого болел ОРВИ 03

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27 января контейнеровоз побывал в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что у шести членов команды высокая температура. 29 января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова.

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