Патрульные проверяют, как водители уступают дорогу скорой и спасателям, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности давать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь существуют отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто-то нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни", - подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Нередко ситуации, когда водители не пропускают спецтранспорт, который спешит на вызов, завершаются ДТП. К сожалению, даже с фатальными последствиями.

Патрульные проверяют, как водители пропускают автомобили со спецсигналами. К сожалению, не все соблюдают важное правило. За несколько часов патрульные уже выписали 64 админпротокола на водителей, которые не уступили дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

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