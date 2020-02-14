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14.02.20 10:55

65-летнюю работницу коммунальной службы во Львове сбили два автомобиля, потерпевшая погибла на месте, - полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 февраля, около 7.25 на улице Липинского.

65-летнюю работницу коммунальной службы во Львове сбили два автомобиля, потерпевшая погибла на месте, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, на 65-летнюю женщину, работницу одного из львовских коммунальных предприятий, совершили наезд два автомобиля - "Фольксваген", которым управлял 71-летний житель Львова и "Пежо", за рулем которого находился 38-летний киевлянин.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

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Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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