НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Гончаренко, ссылаясь на ответ Нацагентства на его депутатское обращение.

"Национальное агентство на основании пункта 1 части первой статьи 12 закона Украины "О предотвращении коррупции" направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.", - говорится в ответе НАПК Гончаренко.

Согласно документу, после обработки запрошенных документов Нацагентством, "при наличии оснований будут приняты меры, предусмотренные законом Украины "О предотвращении коррупции".

Гончаренко отметил в Facebook: "НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее (нынешний экс-глава Офиса президента Андрей. – Ред.) Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что ж будем ждать новостей".

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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