Законопроект о военной полиции будет подан в Раду до конца следующей недели, - замминистра обороны Полищук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства Александр Полищук на заседании комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады.

"Мы осознаем, что опаздываем с подготовкой этого законопроекта, но вместе с этим мы считаем, что он поступит вовремя, до конца следующей недели", - заявил Полищук.

На уточняющий вопрос от депутата Ирины Верещук ("Слуга народа") о том, произойдет ли внесение законопроекта до 22 февраля 2020 года, замминистра ответил утвердительно. Он отметил, что сейчас по поводу функций и полномочий военной полиции ведутся дискуссии.

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"Есть некоторая дискуссия того, как должна выглядеть военная полиция: должна ли быть у нее функция следствия или нет? Это тот вопрос, который мы на горизонтальном уровне дорабатываем с нашими коллегами из других министерств", - добавил Полищук.

Ранее глава Военной службы правопорядка подполковник Владимир Потапов заявил, что законопроект о создании военной полиции в системе Министерства обороны должен попасть в Раду до 31 марта 2020 года.