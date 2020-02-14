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14.02.20 11:53

Если у нас все будет нормально с МВФ, будет шок и демонстрации под НБУ, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а гривне - ниже 10%, - замглавы Нацбанка Чурий

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), которое может привести к очередным демонстрациям под стенами центробанка, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

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"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

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